logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se seca el río Valles, realizarán reunión de Cuenca

El SMN no avizora precipitaciones en la región

Por Redacción

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Se seca el río Valles, realizarán reunión de Cuenca

CIUDAD VALLES.- Cuando el río se encuentra con 61 centímetros de nivel, se apresta el Comité de Cuenca del Río Valles a reunirse este viernes 13 de febrero.

Luego de que las últimas lluvias se registraron en un par de días en el mes de diciembre, el cielo ha escampado y los más de 1.20 metros de profundidad del afluente, a finales del año pasado y principios del corriente han menguado a la mitad, por eso, este viernes 13 de febrero, el director de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo citó a autoridades del agua, cañeros, ganaderos, cámaras, asociaciones a la primera reunión de Cuenca del Río Valles para comenzar a plantear estrategias para la conservación del vital líquido y que se extremen medidas para que no se reduzca más el nivel, puesto que se encuentra a sólo 21 centímetros de la escala crítica mínima. Los modelos meteorológicos de esta región no avizoran precipitaciones, al menos en las próximas semanas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur
Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur

Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur

SLP

Redacción

Voraz incendio en comunidad Sabinito
Voraz incendio en comunidad Sabinito

Voraz incendio en comunidad Sabinito

SLP

Carmen Hernández

El fuego casi está controlado para evitar se propague más

Detienen a banda de falsificadores
Detienen a banda de falsificadores

Detienen a banda de falsificadores

SLP

Jesús Vázquez

Ofrecerá FEPUASLP nivel bachillerato
Ofrecerá FEPUASLP nivel bachillerato

Ofrecerá FEPUASLP nivel bachillerato

SLP

Redacción