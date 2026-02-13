Se seca el río Valles, realizarán reunión de Cuenca

CIUDAD VALLES.- Cuando el río se encuentra con 61 centímetros de nivel, se apresta el Comité de Cuenca del Río Valles a reunirse este viernes 13 de febrero.

Luego de que las últimas lluvias se registraron en un par de días en el mes de diciembre, el cielo ha escampado y los más de 1.20 metros de profundidad del afluente, a finales del año pasado y principios del corriente han menguado a la mitad, por eso, este viernes 13 de febrero, el director de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo citó a autoridades del agua, cañeros, ganaderos, cámaras, asociaciones a la primera reunión de Cuenca del Río Valles para comenzar a plantear estrategias para la conservación del vital líquido y que se extremen medidas para que no se reduzca más el nivel, puesto que se encuentra a sólo 21 centímetros de la escala crítica mínima. Los modelos meteorológicos de esta región no avizoran precipitaciones, al menos en las próximas semanas.