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Sedena inicia campaña de canje de armas

Se busca disminuir la incidencia delictiva en la región

Por Carmen Hernández

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Sedena inicia campaña de canje de armas
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      RIOVERDE.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arrancó la campaña de canje de armas; el módulo se encuentra ubicado en la plaza principal.  

      Personal de la Sedena dio a conocer que la campaña de canje de armas concluye el 17 de julio, la meta es cumplir con la iniciativa de paz y seguridad.  

      Asimismo, se busca disminuir los accidentes y la incidencia delictiva mediante la donación de armas de fuego, e hizo hincapié que hay familias que tienen material bélico en casa, y pueden provocar un accidente.  

      Al donar las armas, se le gratificará la población, depende el estado en que se encuentre la arma, cargadores  y municiones. El valor que se puede dar varía desde mil hasta los 14 mil pesos en caso de arma corta, la larga desde 1,300 pesos hasta 33 mil pesos. En cuanto al cartucho arma larga o corta 120 pesos por pieza. La donación es voluntaria, confidencial,  no se investiga  y no se cuestiona. 

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      Las armas de fuego son destruidas, se inutilizan con cortes de manera transversal de 2 a 3 cortes. En cuanto al cargador se inutiliza con cortes  y los cartuchos se destruyen.

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