logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Seguidores de Cruz Azul festejan campeonato

Por Jesús Vázquez

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Seguidores de Cruz Azul festejan campeonato
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- El domingo por la noche cientos de personas seguidoras del Cruz Azul se reunieron en la Glorieta Fundadores para celebrar el campeonato del torneo clausura de la Liga MX, tras vencer a los Pumas dos goles a uno.

      Los fanáticos del Cruz Azul salieron a las calles para celebrar el triunfo y el título obtenido por su equipo, obteniendo su décimo campeonato. 

      Un título que esperaban los seguidores del equipo celeste, por lo que luego de finalizado el encuentro, los aficionados salieron a las calles para festejar.

      La calle Miguel Hidalgo se llenó de tráfico de motos, carros y camionetas en las que llevaban banderas del Cruz Azul. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Muchos aficionados vestían la playera de su equipo, además de portar peluches y gorros alusivos al club. 

      La gente gritaba de emoción porque su equipo obtenido el campeonato. 

      Todas las personas comenzaron a llegar a la Glorieta Fundadores, que es el lugar donde cada vez que un equipo de futbol gana, acuden a celebrar sus triunfos.

      La Glorieta Fundadores se llenó de cientos de personas que llegaron con sus banderas, muchos acompañados de sus hijos e incluso de sus perritos que vestían el uniforme del Cruz Azul. 

      En este lugar realizaron un pequeño desfile desde la glorieta por la avenida Roble y posteriormente regresaron nuevamente a la glorieta.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alejandro Zapata logra oro para SLP
      Alejandro Zapata logra oro para SLP

      Alejandro Zapata logra oro para SLP

      SLP

      Romario Ventura

      Se cuelga la dorada en los 3K con obstáculos dentro de la ON-2026

      Fallece motociclista, arrollado por camión
      Fallece motociclista, arrollado por camión

      Fallece motociclista, arrollado por camión

      SLP

      Redacción

      Continuará Coepris con verificación de negocios
      Continuará Coepris con verificación de negocios

      Continuará Coepris con verificación de negocios

      SLP

      Carmen Hernández

      Denuncian abogados la falta de personal en los Juzgados
      Denuncian abogados la falta de personal en los Juzgados

      Denuncian abogados la falta de personal en los Juzgados

      SLP

      Carmen Hernández