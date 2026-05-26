Seguidores de Cruz Azul festejan campeonato

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Matehuala.- El domingo por la noche cientos de personas seguidoras del Cruz Azul se reunieron en la Glorieta Fundadores para celebrar el campeonato del torneo clausura de la Liga MX, tras vencer a los Pumas dos goles a uno.

Los fanáticos del Cruz Azul salieron a las calles para celebrar el triunfo y el título obtenido por su equipo, obteniendo su décimo campeonato.

Un título que esperaban los seguidores del equipo celeste, por lo que luego de finalizado el encuentro, los aficionados salieron a las calles para festejar.

La calle Miguel Hidalgo se llenó de tráfico de motos, carros y camionetas en las que llevaban banderas del Cruz Azul.

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Muchos aficionados vestían la playera de su equipo, además de portar peluches y gorros alusivos al club.

La gente gritaba de emoción porque su equipo obtenido el campeonato.

Todas las personas comenzaron a llegar a la Glorieta Fundadores, que es el lugar donde cada vez que un equipo de futbol gana, acuden a celebrar sus triunfos.

La Glorieta Fundadores se llenó de cientos de personas que llegaron con sus banderas, muchos acompañados de sus hijos e incluso de sus perritos que vestían el uniforme del Cruz Azul.

En este lugar realizaron un pequeño desfile desde la glorieta por la avenida Roble y posteriormente regresaron nuevamente a la glorieta.