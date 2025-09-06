logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Servicio MetroRed, desde próximo jueves

Por Redacción

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Servicio MetroRed, desde próximo jueves

CIUDAD VALLES.- El jueves 11 de septiembre comenzará a operar la red MetroRed en Valles, con la inauguración de dos líneas que atravesarán la ciudad por diversos sectores.

Araceli Martínez Acosta informó que el jueves 11 del presente, a las 10:30 de la mañana arrancará la primera ruta de camiones eléctricos desde la plaza Punto Novel, con la presencia del Gobernador del Estado.

Dos rutas comenzarán a operar de las cinco de la mañana a las nueve de la noche: la Línea 1 que irá del 36 Batallón de Infantería hasta El Consuelo, pasando por Ejército Mexicano y el Tec de Valles para llegar a El Consuelo y la Línea 2 que irá de Lomas del Yuejat (frente a Soriana Central) hasta Lomas del Real, es decir de sur a norte.

La funcionaria dijo que las estaciones se terminarán sobre la marcha y que la Línea 3, que atravesará las colonias norteñas, de noreste a noroeste se abrirá cuando se arreglen algunas vialidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Habrá 20 autobuses disponibles que tendrán aire acondicionado, puertos USB y wifi y Valles será el único municipio con electromovilidad de toda la entidad y uno de cinco de todo el país. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Instalan puestos de adornos patrios
Instalan puestos de adornos patrios

Instalan puestos de adornos patrios

SLP

Carmen Hernández

Inauguran Centro de Atención Agraria
Inauguran Centro de Atención Agraria

Inauguran Centro de Atención Agraria

SLP

Jesús Vázquez

La oficina será de gran apoyo, atenderá conflictos ejidales y comunales

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana
Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

SLP

Carmen Hernández

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia
Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

SLP

Carmen Hernández

Para sanar y mejorar su calidad de vida