Servicio MetroRed, desde próximo jueves

CIUDAD VALLES.- El jueves 11 de septiembre comenzará a operar la red MetroRed en Valles, con la inauguración de dos líneas que atravesarán la ciudad por diversos sectores.

Araceli Martínez Acosta informó que el jueves 11 del presente, a las 10:30 de la mañana arrancará la primera ruta de camiones eléctricos desde la plaza Punto Novel, con la presencia del Gobernador del Estado.

Dos rutas comenzarán a operar de las cinco de la mañana a las nueve de la noche: la Línea 1 que irá del 36 Batallón de Infantería hasta El Consuelo, pasando por Ejército Mexicano y el Tec de Valles para llegar a El Consuelo y la Línea 2 que irá de Lomas del Yuejat (frente a Soriana Central) hasta Lomas del Real, es decir de sur a norte.

La funcionaria dijo que las estaciones se terminarán sobre la marcha y que la Línea 3, que atravesará las colonias norteñas, de noreste a noroeste se abrirá cuando se arreglen algunas vialidades.

Habrá 20 autobuses disponibles que tendrán aire acondicionado, puertos USB y wifi y Valles será el único municipio con electromovilidad de toda la entidad y uno de cinco de todo el país.