Accidente en la Valles-Naranjo deja tres heridos

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EL NARANJO.- Un automóvil chocó contra una camioneta en la carretera estatal Valles-Naranjo, en el accidente tres personas resultaron lesionadas y los daños materiales fueron considerables.

La mañana de este martes ocurrió el choque entre un automóvil Nissan Versa gris y una camioneta color blanco en la mencionada carretera, en el tramo El Naranjo-La Hincada, a la altura del rancho El Rosario.

Fuentes oficiales informaron que el carro impactó en un costado a la camioneta, y ambas unidades acabaron fuera de la carretera, encima de la otra, aunque no se ha establecido quién tuvo la responsabilidad.

En total hubo tres personas lesionadas, quienes fueron auxiliadas por personal de la Coordinación de Salud Municipal, así como por oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y posteriormente trasladadas a la clínica del IMSS de El Naranjo.

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No se dieron a conocer sus identidades ni su estado de salud pero se estima que es delicado dada la magnitud del accidente.

Luego de impactar y salirse del camino, el carro quedó en posición normal y la camioneta volcada sobre su costado derecho pero encima del automóvil, quedando los dos vehículos prácticamente en pérdida total.