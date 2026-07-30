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Surgen los candidatos del PAN a la Alcaldía

Paco Gómez Faisal va de nuevo, espera sea la buena

Por Redacción

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Surgen los candidatos del PAN a la Alcaldía
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      CIUDAD VALLES.- Revela el PAN la lista de aspirantes a la Presidencia Municipal de Valles y de nueva cuenta se encuentra en ella Paco Gómez Faisal.

      Hay una lista de seis personas que aspiran al cargo de candidato, que en esta ocasión se nomina con el eufemismo de Coordinación Municipal del Cambio y la Defensa de la Familia (CMCDF) y entre ellas están Francisco José Gómez, quien fue candidato sustituto en 2012, cuando Jaime Yáñez fue bajado de la contienda por el Tribunal Electoral y en 2015 contendió por el PAN, perdiendo ante Jorge Terán Juárez.

      El otro conocido que tiene aspiraciones por la candidatura a la CMCDF es el regidor panista, Javier Cruz Salazar.

      Los otros nombres de la lista que ha dado a conocer el PAN son: Raúl González Aguilar, Laura Espinosa Castillo, Rubén Navarro Torres, Diana Hernández Reséndiz y María Alejandra Serna Duarte.

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