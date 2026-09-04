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Taller de emergencias químicas a personal de Protección Civil

La Universidad brinda la capacitación para atender una contingencia

Por Carmen Hernández

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Taller de emergencias químicas a personal de Protección Civil
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      RIOVERDE. - La Universidad Autónoma imparte taller Respuesta a emergencias químicas. 

      El coordinador de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que con su personal acudieron a recibir la capacitación. 

      Dentro de los temas que se abordaron fue la identificación de riesgos, uso de la guía de respuesta en caso de emergencia GRE 2024, protocolo HAZMAT para materiales peligrosos.  

      Así como niveles de protección personal y principios para la detección de riesgos químicos y radiológicos, entre otros aspectos. 

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      La finalidad es que el personal tenga las herramientas necesarias para que puedan actuar en caso de una emergencia.  

      Finalmente dijo que este tipo de capacitaciones continuarán, ya que redundarán en beneficio del personal que atiende contingencias de diversos tipos.

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