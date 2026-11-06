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Surge fraude de la Promotora del Estado: INREVIS

Anuncia el INREVIS campaña Escritura Segura

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Surge fraude de la Promotora del Estado: INREVIS
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      CIUDAD VALLES.- El director del Instituto de Regularización y Vivienda Social (INREVIS), Julio César Patiño Morales vino a Valles a iniciar la campaña Escritura Segura y brotaron decenas de casos de fraude cometido por la Promotora del Estado del sexenio de Juan Manuel Carreras López.

      En la reunión también estaba el alcalde David Medina y su homólogo de Tamasopo Mauricio Andrade Merchán y en efecto, firmaron un convenio para que se escrituren propiedades que tienen años sin papelería a decenas de personas que acudieron como invitadas y que portaban consigo las pruebas de cobros que les hizo la Promotora del Estado (antecesor de Inrevis) de seis mil pesos, para una escrituración que nunca se hizo. La Promotora del Estado en los años que ocurrieron los supuestos fraudes pertenecía al periodo de Gobierno del priista Juan Manuel Carreras López y los papeles de pago databan desde el 2016 hasta el 2021, casi toda la administración carrerista. Patiño Morales mencionó que habrá una vindicación de los casos, pero pidió a los afectados que denuncien para poder tener el antecedente y buscar el arreglo.

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