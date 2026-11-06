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Premian a ganadores de concurso de fotografía

Matehuala a través de tu mirada

Por Jesús Vázquez

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Premian a ganadores de concurso de fotografía
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      Matehuala.- Se dio a conocer a los ganadores del concurso de fotografía "Matehuala a través de tu mirada", realizado en el marco de las actividades del festival "Muertos 2026", con el propósito de revivir las tradiciones y promover la riqueza cultural del municipio.

      El primer lugar fue para Erick Orlando Coronado Aguirre, con su fotografía titulada "La muerte en la torre: el eterno silencio del Panteón Hidalgo". 

      El segundo lugar lo obtuvo Roberto Zuriel Hernández Ríos, con la imagen "La que nunca dejó de cabalgar", mientras que el tercer lugar fue para Alexia Ithzayana de León Hernández, con la fotografía "El último revolucionario".

      Hubo una gran participación de jóvenes que enviaron sus fotografías con referencia a la tradición del día de muertos en Matehuala y de esta manera demostraron su talento dentro de la fotografía, se espera que se pueda hacer una exposición con las diferentes fotografías que participaron 

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      Como parte de estas actividades, se destacó la importancia de impulsar espacios donde la ciudadanía pueda expresar su talento y mantener vivas las tradiciones, además de promover el orgullo por la historia y la identidad de Matehuala. 

      Las fotografías participantes permitieron apreciar distintos aspectos de la cultura y las leyendas que forman parte de la memoria colectiva del municipio.

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