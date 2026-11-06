Denuncian tala indiscriminada de CFE en camino Valles-Naranjo
El colectivo señala que cortan árboles sin estudios previos ni criterios técnicos
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La organización Selva Teenek Ecopark denunció este viernes el corte indiscriminado de árboles por parte de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los hechos, según la denuncia, se registraron en el camino estatal que va de Ciudad Valles a El Naranjo.
En sus redes sociales, el colectivo señaló: "Queremos hacer público el desastre y tala que está realizando personal de la CFE, cortando árboles que ni siquiera estaban cerca de los cables".
Además, señalan que aparentemente ingresaron sin autorización a algunos predios, "y van por todo el camino cortando sin ningún estudio o evaluación; incluso sin criterio", reclaman.
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Fotos: Selva Teenek Ecopark
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