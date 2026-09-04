Taxistas deberán traer su gafete
Algunos no lo han recogido, habrá operativos y serán sancionados
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RIOVERDE.- Trabajadores del volante que tramitaron el gafete que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder ofrecer el servicio, deberán acudir a recogerlo, ya que habrá operativos y conductor que no lo traiga podría ser sancionado.
La delegación de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que siguen trabajando con diversos operativos, para regularizar el servicio de transporte público.
Es por ello que se les exhorta a los trabajadores del volante que acudieron a las oficinas a tramitar el gafete, para que se acerquen a las oficinas ubicadas en calle Quezada 127.
Lo que se busca es que cuenten con los documentos en regla, para que puedan realizar sus labores dentro del servicio público de transporte.
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