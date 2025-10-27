Tianguis del Xantolo, desde el miércoles

CIUDAD VALLES.- Prepárense, el tianguis de Xantolo se instalará a partir del miércoles 29 de octubre, de acuerdo con el permiso otorgado por el Ayuntamiento a los comerciantes.

La dirección de Comercio, a cargo de Mario Reyes Garza convino con las lideresas de los tres tianguis que rodean cada fin de semana el mercado que, relativo a las celebraciones del Xantolo, el tianguis pudo negociar tres días, del miércoles 29 al viernes 31 de octubre, tomando en cuenta que los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre son de venta habitual para los ambulantes.

Por lo tanto, luego del miércoles seguirán instalados hasta el lunes 3 de noviembre estarán liberadas las calles Abasolo, Porfirio Díaz y Negrete, en el área de los Mercados.