logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Fotogalería

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Tianguis del Xantolo, desde el miércoles

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Tianguis del Xantolo, desde el miércoles

CIUDAD VALLES.- Prepárense, el tianguis de Xantolo se instalará a partir del miércoles 29 de octubre, de acuerdo con el permiso otorgado por el Ayuntamiento a los comerciantes.

La dirección de Comercio, a cargo de Mario Reyes Garza convino con las lideresas de los tres tianguis que rodean cada fin de semana el mercado que, relativo a las celebraciones del Xantolo, el tianguis pudo negociar tres días, del miércoles 29 al viernes 31 de octubre, tomando en cuenta que los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre son de venta habitual para los ambulantes.

Por lo tanto, luego del miércoles seguirán instalados hasta el lunes 3 de noviembre estarán liberadas las calles Abasolo, Porfirio Díaz y Negrete, en el área de los Mercados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween
Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween

Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween

SLP

Jesús Vázquez

Los malos priistas se fueron a Morena: SR
Los malos priistas se fueron a Morena: SR

Los malos priistas se fueron a Morena: SR

SLP

Redacción

Regreso gradual a clases en la UASLP
Regreso gradual a clases en la UASLP

Regreso gradual a clases en la UASLP

SLP

Redacción

Facultad de Derecho sigue sin aviso de reinicio de actividades

Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes
Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

SLP

Redacción

Provocan una incisión en la piel y chupan la sangre