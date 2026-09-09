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CERRITOS.- Todo listo para el Festival del Taco que se realizará el 13 de septiembre en la plaza principal, además, se llevará a cabo el concurso "Del más tragón".

Las autoridades municipales dieron a conocer que el festival se realizará a partir de las 2 de la tarde este próximo 13 de septiembre en la plaza principal.

Asimismo, se realizará el tradicional concurso "Del más tragón"; el primer lugar se llevará la cantidad de 3,500 pesos, 2,500 segundo lugar y 1,500 al tercer lugar. También se realizará el concurso de la mejor salsa, la cual deberá de ser elaborada con productos naturales.