Todo listo para el Maza Real

CATORCE.- Este sábado y domingo 17 de agosto en Catorce se llevará a cabo el Maza Real, que es la magia del Carnaval de Mazatlán, pero en el municipio de Catorce donde habrá un espectáculo lleno de baile y alegría para todos los ciudadanos y turistas que de este Pueblo Mágico.

La entrada será libre, será un gran evento donde lo único que tienen que hacer las personas es llegar al municipio donde por primera vez se podrá vivir el Carnaval de Mazatlán, pero en Catorce, serán dos días llenos de mucha diversión para los visitantes, además de disfrutar del maravilloso Pueblo Mágico y los eventos culturales.

El Maza Real arrancará en la explanada del Túnel Ogarrio a las ocho de la noche, y el domingo será en la explanada de Estación Catorce a las ocho de la noche, el objetivo es promover el turismo tanto en el pueblo, pero también en la comunidad de Estación Catorce, y para que la gente del bajío pueda acudir y disfrutar este gran evento, y vivir el Carnaval de Mazatlán, pero en Catorce.

El Mazza Real es un espectáculo que dirige el maestro Carlos Javier Arcadia Ruiz y el tema es las Fiestas del Carnaval de Mazatlán, por lo que se invita a la población, así como del Altiplano Potosino para que lo disfruten.

