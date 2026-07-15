logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Toma protesta mesa directiva de Federación de Trabajadores

Por Jesús Vázquez

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Toma protesta mesa directiva de Federación de Trabajadores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- Se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Federación Internacional de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí en la Zona Altiplano, con el objetivo de comenzar a trabajar en favor de esta región del estado.

      El secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí, José Francisco Martínez Ibarra, dirigió unas palabras en las que señaló que esta es una organización nueva que inició actividades en el año 2019, y que se optó por instalar una delegación en la Zona Altiplano para trabajar en unidad, ya que esta organización alberga a compañeros taxistas, transportistas, materialistas, comerciantes ambulantes, entre otros sectores.

      María Guadalupe Aranda Mata quedó como secretaria de Finanzas; José Efrén Cadena Salazar como secretario del Trabajo; Aarón Gaspar Ávila como secretario de Organización; José Valentín Molina Hernández como secretario de Actas; Andrés González Sandoval como secretario; y Alma Leticia Martínez Trejo como secretaria de Gestión y Vinculación. A cada uno de ellos se les entregó un documento que los acredita como integrantes de la nueva directiva.

      Además, se les tomó la protesta, en la que se les recordó que deberán cumplir los acuerdos de las asambleas generales de la Federación Internacional de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mínima afluencia de visitantes en Micos
      Mínima afluencia de visitantes en Micos

      Mínima afluencia de visitantes en Micos

      SLP

      Redacción

      Lluvias constantes están afectando la llegada de turistas en esta temporada

      Fallece Consuelo Carmona, quien fuera diputada local
      Fallece Consuelo Carmona, quien fuera diputada local

      Fallece Consuelo Carmona, quien fuera diputada local

      SLP

      Jesús Vázquez

      Por fin regularizan la recolección de basura
      Por fin regularizan la recolección de basura

      Por fin regularizan la recolección de basura

      SLP

      Redacción

      Muy alto el índice de niños hiperactivos
      Muy alto el índice de niños hiperactivos

      Muy alto el índice de niños hiperactivos

      SLP

      Redacción