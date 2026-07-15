Toma protesta mesa directiva de Federación de Trabajadores

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MATEHUALA.- Se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Federación Internacional de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí en la Zona Altiplano, con el objetivo de comenzar a trabajar en favor de esta región del estado.

El secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí, José Francisco Martínez Ibarra, dirigió unas palabras en las que señaló que esta es una organización nueva que inició actividades en el año 2019, y que se optó por instalar una delegación en la Zona Altiplano para trabajar en unidad, ya que esta organización alberga a compañeros taxistas, transportistas, materialistas, comerciantes ambulantes, entre otros sectores.

María Guadalupe Aranda Mata quedó como secretaria de Finanzas; José Efrén Cadena Salazar como secretario del Trabajo; Aarón Gaspar Ávila como secretario de Organización; José Valentín Molina Hernández como secretario de Actas; Andrés González Sandoval como secretario; y Alma Leticia Martínez Trejo como secretaria de Gestión y Vinculación. A cada uno de ellos se les entregó un documento que los acredita como integrantes de la nueva directiva.

Además, se les tomó la protesta, en la que se les recordó que deberán cumplir los acuerdos de las asambleas generales de la Federación Internacional de Trabajadores del Estado de San Luis Potosí.

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