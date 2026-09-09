Torre de Hospital sigue sin aire acondicionado

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CIUDAD VALLES.- El Hospital General sigue igual, sin aire en la torre de urgencias, el estado, todavía encargado de la administración del mismo, no ha comunicado nada y los pacientes siguen con calor.

Los parientes de personas que están en la torre médica del HGV coinciden en una cosa: en las áreas de pediatría, geriatría y en las áreas de choque y consultorios no hay clima frío artificial y cuando preguntan quién es el responsable del hospital la pregunta sigue sin respuesta: no se sabe si el Gobierno estatal o Bienestar.

Hace dos años, el Gobierno del Estado federalizó los Servicios de Salud, así como otros 23 estados de la República mexicana, sin embargo, la responsabilidad del mantenimiento no parece estar definida para personal del nosocomio, porque algunos trámites son para Bienestar y otros para Gobierno del Estado.

Lo único que saben en el centro de salud más importante de la Huasteca es que no hay aire acondicionado y aunque ha habido reparaciones, el problema en el interior continúa, así como sigue el bochorno de más de 30 grados en la intemperie.

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