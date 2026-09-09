logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Torre de Hospital sigue sin aire acondicionado

Por Miguel Barragán

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Torre de Hospital sigue sin aire acondicionado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El Hospital General sigue igual, sin aire en la torre de urgencias, el estado, todavía encargado de la administración del mismo, no ha comunicado nada y los pacientes siguen con calor.

      Los parientes de personas que están en la torre médica del HGV coinciden en una cosa: en las áreas de pediatría, geriatría y en las áreas de choque y consultorios no hay clima frío artificial y cuando preguntan quién es el responsable del hospital la pregunta sigue sin respuesta: no se sabe si el Gobierno estatal o Bienestar.

      Hace dos años, el Gobierno del Estado federalizó los Servicios de Salud, así como otros 23 estados de la República mexicana, sin embargo, la responsabilidad del mantenimiento no parece estar definida para personal del nosocomio, porque algunos trámites son para Bienestar y otros para Gobierno del Estado.

      Lo único que saben en el centro de salud más importante de la Huasteca es que no hay aire acondicionado y aunque ha habido reparaciones, el problema en el interior continúa, así como sigue el bochorno de más de 30 grados en la intemperie.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alumnos de Agronomía, sin aulas para estudiar
        Alumnos de Agronomía, sin aulas para estudiar

        Alumnos de Agronomía, sin aulas para estudiar

        SLP

        Redacción

        Campaña para captar recursos para la UBR
        Campaña para captar recursos para la UBR

        Campaña para captar recursos para la UBR

        SLP

        Carmen Hernández

        Se requieren fondos para la compra de un discapataxi

        Quema una camioneta; incendio fue provocado
        Quema una camioneta; incendio fue provocado

        Quema una camioneta; incendio fue provocado

        SLP

        Jesús Vázquez

        Tratarán casos de balaceras en la Mesa de Seguridad
        Tratarán casos de balaceras en la Mesa de Seguridad

        Tratarán casos de balaceras en la Mesa de Seguridad

        SLP

        Redacción

        Alertan a protegerse, si escuchan disparos