Trabajadores de Vectores protestan; demandan apoyo

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CIUDAD VALLES.- Trabajadores del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria V y de otras tres zonas de influencia se manifestaron contra su directora por falta de apoyo en proveeduría de herramientas y uniformes.

Los trabajadores, quienes argumentaron que la Sección 74 del Sindicato de los Servicios de Salud había emitido la queja en la misma Secretaría de Salud sobre falta de pago de viáticos por semanas, de que no se le entregan uniformes en lapsos de hasta dos años ni calzado, en lo que va de la actual administración.

Hay que recordar que el uniforme en el trabajo de Vectores es primordial, porque es lo que los identifica a la hora de verificar hogares y de colocar abate contra el mosco.

Además, pidieron la renuncia de Cinthya Samara González Hernández, jefa del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores, dado que ha alejado de apoyarles.

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No obstante, la Secretaría de Salud negó que falte apoyo y que apenas hace semanas se les entregaron uniformes a los trabajadores de esta rama de Salud.

La protesta seguirá en las Jurisdicciones Sanitarias de Rioverde, Valles, Tancanhuitz y Tamazunchale, hasta nuevo aviso y que haya una respuesta.