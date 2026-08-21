Tren arrasa con camión con chile

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Catorce.- Ayer por la tarde en Estación Wadley el chofer de un camión que transportaba chile no escuchó el tren que finalmente lo arrastro por varios metros terminando volcado el camión y su carga esparcida por la vía del tren, el conductor del camión resultó con severas lesiones y fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión se animó a ganarle el paso al tren, por lo que intentó pasar el cruce de la vía, pero no lo logró siendo impactado por el tren. El chofer resultó con fuertes lesiones, recibió atención inicial en el lugar por parte de un paramédico y personal de una ambulancia del municipio de Catorce. Posteriormente, debido a las lesiones que presentaba, fue llevado a un hospital de Matehuala para continuar con su valoración médica.

Se informó que al momento de recibir los primeros auxilios, el conductor se encontraba consciente y pudo proporcionar información sobre lo ocurrido, según su testimonio, antes de atravesar el cruce ferroviario no habría escuchado el sonido del claxon del tren, el cual es una señal de advertencia para quienes circulan por la zona y detener su paso para intentar cruzar las vías.

El percance también generó preocupación entre habitantes de Estación Wadley, quienes desde hace tiempo han denunciado las mínimas condiciones de visibilidad existentes en este crucero. Vecinos de la comunidad aseguran que desde hace meses permanecen vagones ferroviarios en las inmediaciones del punto de cruce, situación que según señalan, podría dificultar que los automovilistas tengan una adecuada visibilidad al momento de atravesar las vías.

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