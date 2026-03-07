logo pulso
MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Turista muere ahogado en paraje de El Naranjo

La víctima, originaria de Altamira y trailero de profesión, visitaba el municipio con su familia.

Por Huasteca Hoy

Marzo 07, 2026 03:40 p.m.
A
Un hombre originario de Altamira, Tamaulipas, perdió la vida por ahogamiento en un paraje turístico de El Naranjo.

El occiso fue identificado como Jaime Torres; tenía 43 años de edad y era trailero, pero viajó con su familia a este municipio para pasear y conocer espacios naturales.

La Dirección de Protección Civil Municipal informó que la víctima ingresó al agua en el Parque Recreativo sin portar chaleco salvavidas, y luego de un rato se sumergió y ya no salió.

Sus familiares pidieron auxilio y se activó un operativo por parte de prestadores de servicios turísticos, voluntarios e integrantes de corporaciones de auxilio.

Para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde, pues ya no tenía signos vitales. Enseguida se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos procesaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor.

