Turista muere ahogado en paraje de El Naranjo
La víctima, originaria de Altamira y trailero de profesión, visitaba el municipio con su familia.
Un hombre originario de Altamira, Tamaulipas, perdió la vida por ahogamiento en un paraje turístico de El Naranjo.
El occiso fue identificado como Jaime Torres; tenía 43 años de edad y era trailero, pero viajó con su familia a este municipio para pasear y conocer espacios naturales.
La Dirección de Protección Civil Municipal informó que la víctima ingresó al agua en el Parque Recreativo sin portar chaleco salvavidas, y luego de un rato se sumergió y ya no salió.
Sus familiares pidieron auxilio y se activó un operativo por parte de prestadores de servicios turísticos, voluntarios e integrantes de corporaciones de auxilio.
Para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde, pues ya no tenía signos vitales. Enseguida se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.
Elementos de la Policía de Investigación y peritos procesaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor.
