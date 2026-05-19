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Uno de cada dos adultos sufre de hipertensión

Por Redacción

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Uno de cada dos adultos sufre de hipertensión

CIUDAD VALLES.- Uno de cada dos personas mayores de 20 años sufre de hipertensión y solamente uno de cada cuatro enfermos sabe que tiene esa condición de salud.

Liliana Tadeo Robledo, responsable del Programa de Adulto Mayor en la Jurisdicción Sanitaria V explicó que el 47.8 por ciento de los que están sobre los 20 años tiene esta enfermedad crónica y de los que ya la padecen, también casi la mitad desconoce que está enfermo y se encuentra en constante riesgo de un accidente cardiovascular, de un infarto, una embolia o la muerte.

Refirió que a partir de esa edad, hay que revisar la presión arterial en centros de salud u hospitales y recomendó hacer como mínimo 30 minutos de ejercicio al día y comer dietas con bajo contenido en sal.

Lo preocupante es que esta enfermedad muchas veces es asintomática, pero signos claros de que se sufre hipertensión puede ser el dolor de cabeza, ver lucecitas sin ningún motivo o escuchar un zumbido.

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