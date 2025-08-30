logo pulso
Urge reparar bache en Glorieta Las Gaviotas

Por Jesús Vázquez

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Urge reparar bache en Glorieta Las Gaviotas

Matehuala.- Peligroso bache en la Glorieta de las Gaviotas ubicada en la Avenida Roble, junto con la carretera de Matehuala a Villa de la Paz y la entada a la colonia Los Reyes, este bache urge repararlo antes de que ocurra un accidente en esta zona.

 Debido a que muchos carros pasan por esta área y las recientes lluvias que se han registrado en la ciudad se formó un enorme bache en la Glorieta de las Gaviotas, se requiere rehabilitarlo ya que se encuentra en una de las avenidas principales de la ciudad que colindan con varias partes.

La Glorieta de la Gaviotas se encuentra cerca de la fábrica Interruptores, la Plaza Roble, por lo que diariamente hay mucha circulación de carros, pero se incrementan con el regreso a clases, ya que cerca se encuentran instituciones educativas como la primaria María del Carmen Castillo, Jardines de Niños y el CECATI.

Por lo que partir de este lunes habrá más circulación de vehículos por esta área. 

Además, muchos conductores pasan sin fijarse en las condiciones de la calle, algunos vehículos han caído en el bache, pero afortunadamente no ha ocurrido ninguna tragedia. 

Por lo que se requiere que antes de que ocurra vayan a tapar este bache. 

