URSEHN, no faltan docentes en nivel básico
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CIUDAD VALLES.- El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga dijo que no hay ningún plantel con falta de maestros reportados en esta primera semana de clases.
El jefe de más de 1 mil planteles en 12 municipios del centro y norte de la Huasteca presumió que no hay por el momentos faltantes ni reportes de ausencias en aulas en ningún colegio.
El inicio del ciclo pasado, la queja más frecuente fue la falta de maestros en escuelas de nivel primaria, principalmente, sin embargo, hasta ahora, Gutiérrez Zúñiga declaró que no hay por el momento problemas de ese tipo.
Por lo que confía continuar en estas mismas circunstancias, que falte docentes en alguna escuela y que se llegue a confirmar con más días de clases.
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