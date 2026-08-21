logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Usuarios buscan recupera su línea telefónica

No vincularon su número telefónico por órdenes de CRT

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
A
Usuarios buscan recupera su línea telefónica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Decenas de personas hacen largas filas para que en los centros de atención les ayuden a recuperar su línea, luego de haber sido bloqueada por disposición oficial.

      Aunque varias ocasiones se advirtió sobre el bloqueo de líneas de parte de las compañías de celulares, por órdenes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en caso de no vincularlas a la Curp, muchos hicieron caso omiso y hace un par de días, se venció el plazo para hacerlo a los que tienen la cifra 0 como última cifra de su número personal.

      Para poder recuperar el funcionamiento de su línea, han estado acudiendo a los centros de atención Telcel, Movistar o AT&T para que les asesoren en la misma vinculación. Los pasos se pueden seguir a través de las páginas de las mismas compañías y sólo se necesita la credencial de elector para lograr el desbloqueo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación
      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación

      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación

      SLP

      Huasteca Hoy

      La legisladora y aspirante al Verde Ecologista entregó 3 mil árboles para reforestar el parque Tantocob en Valles.

      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles
      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles

      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles

      SLP

      Miguel Barragán

      Esto, en los márgenes del río Valles; Conagua investiga

      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde
      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde

      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde

      SLP

      Carmen Hernández

      Extrabajadores de concesionaria exigen les liquiden conforme a la ley

      Continúa cerrada la alberca olímpica
      Continúa cerrada la alberca olímpica

      Continúa cerrada la alberca olímpica

      SLP

      Miguel Barragán