Usuarios buscan recupera su línea telefónica

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Decenas de personas hacen largas filas para que en los centros de atención les ayuden a recuperar su línea, luego de haber sido bloqueada por disposición oficial.

Aunque varias ocasiones se advirtió sobre el bloqueo de líneas de parte de las compañías de celulares, por órdenes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en caso de no vincularlas a la Curp, muchos hicieron caso omiso y hace un par de días, se venció el plazo para hacerlo a los que tienen la cifra 0 como última cifra de su número personal.

Para poder recuperar el funcionamiento de su línea, han estado acudiendo a los centros de atención Telcel, Movistar o AT&T para que les asesoren en la misma vinculación. Los pasos se pueden seguir a través de las páginas de las mismas compañías y sólo se necesita la credencial de elector para lograr el desbloqueo.