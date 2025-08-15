Vacunan ganado contra la rabia paralítica bovina

RIOVERDE.- Autoridades refuerzan programa de vacunación del ganado contra la rabia paralítica luego de que se presentó un caso en la comunidad de Alamitos, aunque no está confirmado.

El director de Desarrollo Rural Juventino Torres Pérez, explicó que se trabaja de manera coordinada con el Comité Pecuario, a cargo de Ignacio Amezcua, para prevenir cualquier riesgo de una pandemia.

Se está al pendiente de los casos de rabia paralítica, se están aplicando medidas preventivas por parte del Comité Pecuario.

Se dijo que se tiene registrado un caso en Alamitos, aunque no esté confirmado, sin embargo, se están tomando varias medidas preventivas.

Señaló el funcionario que en lo alto de la sierra hay varias cuevas, donde hay murciélagos, lo que ha generado que se acerquen al ganado y en algún momento llegan a picar a los animales.

Por lo que se está vacunando el ganado en las comunidades de San José de las Flores y Alamitos, se busca erradicar los casos de rabia paralítica, además de las medidas preventivas que se aplican.