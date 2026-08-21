Valles debe vestirse de Verde: Legisladora
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CIUDAD VALLES.- Ruth González Silva dijo en un evento de reforestación del parque Tantocob que todo Valles debe vestirse de verde y que se lo interpreten como quieran.
Esta mañana, por instancias de la legisladora y aspirante a la candidatura a la Gubernatura al Verde Ecologista, González Silva hubo una entrega de 1,500 árboles y otros 1,500 del Gobierno del Estado, en una jornada de plantación de estos macizos en el parque de recreación más grande de la Huasteca.
Al final del evento, expresó que todo el Estado y Valles, así como la Huasteca deben pintarse de verde y que esta aseveación la podían tomar bajo la interpretación que se quisiera.
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