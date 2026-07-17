Valles primer municipio con reglamentación contra el fracking

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CIUDAD VALLES.- El secretario del Ayuntamiento dijo que Valles se convertiría en el primer municipio del país con una reglamentación en contra del fracking.

La negación de Cabildo a que se apruebe el cambio de uso de suelo, en el caso de la práctica del fracking no se limita a la negativa, sino que, para Contreras Malibrán constituye una serie de reglas en el propio municipio que rechazan esta actividad a la que consideran nociva para el medio ambiente.

Y aunque el fracking es un tema de índole federal, el uso de suelo es competencia directa y única del municipio y en comisiones del Cabildo se promulgó la que, a decir de Contreras, podría ser la primera de las reglamentaciones al respecto.