Arranca Canaco Viernes muy mexicano en Valles

CIUDAD VALLES.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), a cargo de Gerardo Charur Bendeck dio arranque al programa “Viernes muy mexicano” con el que pretenden incentivar el comercio cada fin de semana.

Desde el viernes 5 de septiembre, en Valles, comenzó a operar la iniciativa de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) de incentivar el consumo en todas las ciudades del país y que presentaron en la conferencia mañanera a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Refirió que hay muchos comercios dados de alta en la página que lleva el nombre del programa y los potenciales clientes pueden observar las ofertas en el código QR que habrá en cada anuncio que promueve que cada viernes haya ofertas y movimiento económico en Valles y en muchos otros municipios de México.