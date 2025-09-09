logo pulso
LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Estado

Arranca Canaco Viernes muy mexicano en Valles

Por Redacción

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), a cargo de Gerardo Charur Bendeck dio arranque al programa “Viernes muy mexicano” con el que pretenden incentivar el comercio cada fin de semana. 

Desde el viernes 5 de septiembre, en Valles, comenzó a operar la iniciativa de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) de incentivar el consumo en todas las ciudades del país y que presentaron en la conferencia mañanera a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

Refirió que hay muchos comercios dados de alta en la página que lleva el nombre del programa y los potenciales clientes pueden observar las ofertas en el código QR que habrá en cada anuncio que promueve que cada viernes haya ofertas y movimiento económico en Valles y en muchos otros municipios de México. 

