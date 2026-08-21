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Vuelca camioneta en la carretera 70

Por Carmen Hernández

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca camioneta en la carretera 70
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      RIOVERDE.- Conductor de una camioneta Chevrolet color blanco sufre aparatoso accidente terminando la unidad volcada en el kilómetro 177 de la carretera 70, resultando con severas lesiones, que requirieron que fuera trasladado a un hospital.

      El accidente ocurrió en el kilómetro 177 en la carretera 70, cuando el conductor de la camioneta, un hombre de 63 años de edad, manejaba a exceso de velocidad, desafortunadamente perdió el control del volante y terminó saliendo del camino y finalmente volcada la unidad motriz.

       Automovilistas que se percataron del accidente, solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes les brindaron los primeros auxilios al chofer de la camioneta, que era el único que viajaba en la unidad.  

      Luego de una evaluación y debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital Regional del IMSS, donde permanece bajo observación, hasta que se lograra estabilizar.

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