Zona centro, llena por el Buen Fin

CIUDAD VALLES.- Ahora sí comenzó a circular la población en pleno Buen Fin, abarrotando el centro de la ciudad. El comercio pequeño es beneficiario indirecto de este programa de descuentos.

Ambulantes y personas que venden alimentos sobre banquetas y calles han dicho que aunque el Buen Fin es más un momento para las compras mayores, a crédito, la afluencia le conviene a todos y las ventas aumentan para ellos de sus productos que ofrecen en las calles.

El centro de Valles lucía vacío al inicio de la semana, sin embargo, este sábado de quincena, miles de compradores visitaron el centro, impelidos por ofertas de enseres o de electrónicos que fueron a adquirir aprovechando los descuentos que ofrecían los centros comerciales.