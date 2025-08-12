3er. lugar para Max Gutiérrez

La postemporada de NASCAR México 2025 inició con intensidad este fin de semana en la décima ronda de la temporada, disputada ante un público entusiasta que abarrotó las gradas para apoyar a la escudería local Canel’s Racing–Team GP, representada por Max Gutiérrez (#23) y Rubén García Jr. (#88), quienes comenzaron en casa su lucha por el campeonato.

Desde el sábado, Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis enfrentó complicaciones. Max Gutiérrez padeció una fuerte infección estomacal que le provocó vómito y deshidratación, obligándolo a recibir atención médica y sueros para poder entrenar. Aun así, cerró la práctica sabatina en la octava posición, mientras que Rubén García Jr. finalizó noveno.

El domingo, las molestias de Gutiérrez persistieron, requiriendo nuevamente asistencia médica antes de la práctica final, en la que terminó octavo. Su compañero García Jr., con el auto #88 Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, fue undécimo. Por reglamento, los pilotos de NASCAR arrancaron en la línea externa y los Challenge en la interna.

La carrera, pactada a 200 vueltas, mantuvo la emoción de principio a fin. García Jr. fue uno de los primeros abandonos debido a problemas en la transmisión cuando rodaba en buena posición. Con ello, la responsabilidad de representar al equipo recayó en Gutiérrez, quien pese a seguir con vómito dentro del auto, se mantuvo en la pelea. En los giros finales, aprovechó una oportunidad para colocarse tercero y asegurar un lugar en el podio, resultado clave para sus aspiraciones en el playoff.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Fue un fin de semana complicada, en ningún momento estuve cómodo por el problema estomacal. Pasé mucho tiempo en servicios médicos, pero gracias al apoyo del equipo, patrocinadores y afición pudimos terminar y festejar este resultado inesperado. Vamos por lo que sigue”, declaró Gutiérrez tras la competencia.