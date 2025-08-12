logo pulso






Monterrey gana y se acerca a la cima

Por EFE

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Monterrey gana y se acerca a la cima

León.- Los Rayados de Monterrey del español Sergio Ramos vencieron este lunes por 1-3 al León, que jugó sin el mundialista colombiano James Rodríguez, para saltar al tercer lugar del torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, Jesús Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales convirtieron por los Rayados del entrenador español Domenec Torrent, que sacaron provecho de las fallas defensivas del rival para vencerlo en su propio estadio. El colombiano Daniel Arcila descontó por el León.

En el minuto 14 Corona sacó provecho de un error del guardameta Oscar García y de derecha puso el 0-1, ventaja ampliada en el 31 con un despiste de la defensa, capitalizado por Chávez, quien aceptó un servicio del argentino Germán Berterame y anotó de diestra.

Monterrey fue por más y en el 60 hizo su tercera diana, del español Canales, con un remate de zurda.

León, que jugó sin James porque sufre una molestia muscular, luchó y en el 65 descontó con un disparo de derecha de Arcila a pase del panameño Ismael Díaz. El cuadro felino se hunde entre los malos resultados y ocupa el puesto 16, entre 18 equipos participantes, con solo 3 enteros.

Monterrey suma tres victorias, una derrota y nueve puntos y subió al tercer lugar del torneo, con los mismos puntos que el Tigres UANL, pero con tres menos que el líder, Pachuca, que el sábado goleó por 0-3 al Atlas.

