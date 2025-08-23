49ers refuerzan su ofensiva con Brian Robinson
SANTA CLARA.- Los 49ers de San Francisco añadieron un corredor experimentado a su grupo mermado por lesiones al adquirir a Brian Robinson de los Commanders de Washington a cambio de una selección de sexta ronda del draft de 2026.
Dos personas familiarizadas con el acuerdo dijeron que el intercambio se finalizará una vez que Robinson pase un examen físico. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque el intercambio no había sido anunciado.
ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.
San Francisco necesitaba añadir corredores saludables detrás del titular Christian McCaffrey después de que Patrick Taylor, Corey Kiner y Ameer Abdullah fueran colocados en la reserva de lesionados este mes.
El novato de quinta ronda Jordan James también está fuera por una fractura en el dedo, y el corredor de segundo año Isaac Guerendo acaba de regresar a los entrenamientos esta semana después de perder tiempo por una lesión en el hombro.
