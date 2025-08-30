A puerta cerrada el duelo América-Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldía Benito Juárez, mediante un comunicado, dio a conocer que el partido entre América y Pachuca, programado para el sábado 30 de agosto en el estadio Ciudad de los Deportes (21:00 horas) se jugará a puerta cerrada.

¿El motivo? La alcaldía informa que el América cerró la calle Indiana y esto a afectó a los residentes de las inmediaciones; sin embargo, no se detalla cuándo y dónde ocurrió.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, se lee en el escrito emitido por la alcaldía.