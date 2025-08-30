A puerta cerrada el duelo América-Pachuca
CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldía Benito Juárez, mediante un comunicado, dio a conocer que el partido entre América y Pachuca, programado para el sábado 30 de agosto en el estadio Ciudad de los Deportes (21:00 horas) se jugará a puerta cerrada.
¿El motivo? La alcaldía informa que el América cerró la calle Indiana y esto a afectó a los residentes de las inmediaciones; sin embargo, no se detalla cuándo y dónde ocurrió.
“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, se lee en el escrito emitido por la alcaldía.
no te pierdas estas noticias
Avanza C. Alcaraz sin contratiempos
AP
El hispano se impone en sets corridos a Luciano Darderi en el US Open
Mantienen Filis liderato del Este
AP
Con elevado de sacrificio de Kyle Schwarber se imponen a Bravos
Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña
AP
El español gana la séptima carrera de la Vuelta a España y Traeen se mantiene líder