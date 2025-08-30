logo pulso
A puerta cerrada el duelo América-Pachuca

Por El Universal

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
A puerta cerrada el duelo América-Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldía Benito Juárez, mediante un comunicado, dio a conocer que el partido entre América y Pachuca, programado para el sábado 30 de agosto en el estadio Ciudad de los Deportes (21:00 horas) se jugará a puerta cerrada.

¿El motivo? La alcaldía informa que el América cerró la calle Indiana y esto a afectó a los residentes de las inmediaciones; sin embargo, no se detalla cuándo y dónde ocurrió.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, se lee en el escrito emitido por la alcaldía.

Avanza C. Alcaraz sin contratiempos
SLP

AP

El hispano se impone en sets corridos a Luciano Darderi en el US Open

Mantienen Filis liderato del Este
SLP

AP

Con elevado de sacrificio de Kyle Schwarber se imponen a Bravos

Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña
SLP

AP

El español gana la séptima carrera de la Vuelta a España y Traeen se mantiene líder

Monserrat de la Rosa se presenta al Nacional Off Road en Rioverde
SLP

Romario Ventura