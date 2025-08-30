Monserrat de la Rosa se presenta al Nacional Off Road en Rioverde

Con gran entusiasmo, la piloto potosina Monserrat de la Rosa confirmó su participación en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Off Road México, que se celebrará este fin de semana, en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Tras un breve descanso, la corredora regresará a la pista en la categoría Clase 16, al mando del auto 1607, un reto especial al tratarse de un vehículo diferente a los que había conducido en competencias anteriores.

“El auto es completamente distinto al que he manejado anteriormente, hay mucho por aprender, pero saldré a dar lo mejor como en cada carrera, disfrutarlo y buscar un buen resultado al final del día. Estoy feliz de regresar y poder hacer lo que tanto me apasiona”, declaró De la Rosa.

Su copiloto será su hermano, el multicampeón Pablo de la Rosa, con quien compartirá la experiencia dentro de un trazado de 90 kilómetros lleno de adrenalina, acompañado siempre del respaldo de las Escuderías De la Rosa y Sandoval Racing.

Las competencias arrancarán este sábado 30, teniendo como punto de salida y meta la comunidad de San Francisco, en punto de las 8:30 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Monserrat de la Rosa será una de las pocas mujeres presentes en esta edición del campeonato, lo que convierte su participación en un referente para el automovilismo nacional.