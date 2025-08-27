Nueva amenaza de Trump contra UE

BRUSELAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió imponer nuevos aranceles y restricciones a las exportaciones de los países que establecieron restricciones digitales o regulaciones que afectan a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Trump no mencionó lugares específicos, pero sus comentarios fueron tomados como una amenaza contra las normas digitales de la Unión Europea para controlar a empresas como Google, Apple y Meta.

El mandatario afirmó que se enfrentaría “a los países que atacan a nuestras empresas tecnológicas estadounidenses”.

“Los impuestos digitales, la legislación sobre servicios digitales y las regulaciones de mercados digitales están diseñadas para dañar o discriminar a la tecnología estadounidense”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La UE, compuesta por 27 naciones, ha tomado medidas enérgicas contra las grandes empresas tecnológicas al imponer reglas de amplio alcance. La Ley de Servicios Digitales del bloque tiene como objetivo limpiar las redes sociales y las plataformas en línea, y la Ley de Mercados Digitales está diseñada para prevenir monopolios digitales, bajo la amenaza de fuertes multas por incumplimientos.

Algunos países individuales de la Unión Europea, como Francia, Italia y España, tienen un impuesto a los servicios digitales, al igual que Gran Bretaña.

El gobierno de Trump ha depreciado durante mucho tiempo las regulaciones tecnológicas de la UE.

El presidente republicano también se quejó de que las grandes empresas tecnológicas chinas obtengan “un pase completo” con respecto a esas reglas. “Esto debe terminar”, dijo y prometió que “a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias”, impondría “aranceles adicionales considerables” a las exportaciones a EU de la nación infractora y también “instituiría restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips protegidos”.

La Comisión ejecutiva de la UE respondió.

“La UE y sus estados miembros tienen el derecho soberano de regular las actividades económicas en nuestro territorio, lo cual es coherente con nuestros valores democráticos”, dijo el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.

El más reciente ataque de Trump se produce después de que Washington y Bruselas publicaran una declaración conjunta sobre su acuerdo comercial, en el que se comprometen “abordar las barreras comerciales digitales injustificadas”.