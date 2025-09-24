a todo pulso

ESTA NOCHE en el estadio Alfonso Lastras se jugará el partido más esperado por la afición; la visita de “Las Águilas” del América que siempre ha causado gran impacto en tierras potosinas. Se espera un lleno ya que la directiva anunció que se habían agotados los boletos, se sabe que por cuestiones de seguridad no se venden la totalidad del aforo del estadio, seguramente que la directiva y las autoridades ya tienen perfectamente diseñado el operativo que se desarrollará en el inmueble de la colonia Valle Dorado y sus alrededores. Aquí cabe señalar que la afición de San Luis Potosí desde hace ya un buen tiempo ha tenido un gran comportamiento y esperamos que hoy no sea la excepción.

EN LO DEPORTIVO el triunfo obtenido por la escuadra del “Guille” Abascal en Torreón no pudo ser más oportuno ya que con éste envión anímico el ADSL enfrentará a “Las Águilas” con mucha más confianza, y sabedores de la peligrosidad de los capitalinos seguramente le harán un partido inteligente y tratarán de aprovechar la localía.

LAS MODIFICACIONES en su alineación que hizo el director técnico y le dieron resultado en contra de Santos por lógica deberían de repetir en el once inicial ante el América, salvo que Rodrigo Dourado ya esté en condiciones de reaparecer. La confianza que Abascal está depositando en Pérez Bouquet, Miguel García, Benjamín Galdames y Román Torres tiene que ser aprovechada al máximo por estos elementos, dar resultados positivos ya que puede ser la consolidación de sus carreras en la Liga MX.

LLEGANDO Y PRENDIENDO LUMBRE este popular dicho ha caído como anillo al dedo al brasileño Robson “Bambú” llegó a SLP y en unos pocos días debutó ante “Xolos” y repitió ante Santos, el defensa central ha demostrado buenas cosas y ahora ante un grande del futbol mexicano puede sobresalir. Joao Pedro, éste brasileño que es letal en el área enemiga llegó a ocho anotaciones producto de tres dobletes y dos goles en igual número de partidos, sin lugar a dudas es la mejor contratación en los últimos torneos del ADSL; está de líder en la tabla de goleadores y los comentarios de la prensa nacional son muy favorables para el delantero que también cuenta con la nacionalidad italiana, esperemos siga así y pueda ser el campeón de goleo de este torneo.

LAS ÁGULAS DEL AMÉRICA viene de lograr un empate en su juego en contra de “Los Rayados” de Monterrey que hasta el minuto 80 los tenían dos a cero y pareciera que con el partido controlado; pero del América nadie se puede confiar y al 81 y al 88 lograron el empate, ya sabemos que el ADN de los de Coapa es siempre luchar hasta el final y les ha dado resultado; en su juego ante el ADSL se espera que propongan desde inicio del partido y esto los hace muy peligrosos.

EL RESTO de la jornada doble tiene partidos importantes; ya para este día se conocerán los resultados de Puebla y Pachuca. Además de ver si las Chivas fueron capaces de reaccionar ante el Necaxa. Juárez y Pumas también están peleando por el Play Inn. León después de haber sido goleado por “Xolos” debió haber reaccionado ante Mazatlán que ha sido un desastre. Los otros partidos se juegan hoy miércoles y sobresale el Toluca vs Monterrey partido en la cumbre de la tabla. También el Cruz Azul tratará de mantenerse en la cima si es que vence a Querétaro. Santos nuevamente de local no la tiene nada fácil ante los sorprendentes “Xolos” del “Loco” Abreu y buscarán enderezar el camino después de la goleada que les dio el Atlético de San Luis.

EL ÁRBITRO del ADSL vs América será Fernando Hernández Gómez, recordado por aquel juego entre “Las Águila” y el León en donde golpeó con un rodillazo al jugador Lucas Romero y fue castigado con 15 partidos, “El Curro” es buen árbitro y se espera que esta noche no sea factor en el juego y que no influya en el resultado, ya sabemos que la playera del América pesa mucho en algunos árbitros y sus decisiones se cargan a su favor.

LAMENTABLE deceso de mi buen amigo Manuel Toledo Minondo. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos y hacemos oraciones por su eterno descanso. Que tengan un excelente día.

