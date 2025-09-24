logo pulso
Real Madrid golea a Levante

Doblete de Mbappé y Mastantuono marca su primer gol con los merengues

Por AP

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Real Madrid golea a Levante

MADRID.- Kylian Mbappé firmó un doblete en un lapso de tres minutos y el adolescente argentino Franco Mastantuono se estrenó como goleador con el Real Madrid en la victoria el martes 4-1 como visitante ante Levante en La Liga española, un resultado que extendió el inicio perfecto del club en la temporada.

Vinicius Júnior también anotó para el Madrid, que encadenó su sexta victoria consecutiva en la liga esta temporada.

Mbappé marcó el tercer gol del Madrid al convertir un penal a los 64 —al estilo Panenka— después de ser derribado dentro del área.

El astro francés añadió el cuarto a los 66 tras regatear al arquero y encontrar la red vacía. Los goles fueron el octavo y noveno de Mbappé en siete partidos con el Madrid esta temporada. También anotó dos veces en dos partidos con su selección.

Mastantuono, el jugador de 18 años que fue fichado de River Plate en el verano, anotó a los 38 con un disparo desde dentro del área al ángulo superior. El delantero argentino hizo su quinta aparición como titular para el Madrid.

Vinicius Júnior, quien se había quejado de ser sustituido por el entrenador Xabi Alonso en el partido anterior, adelantó al Madrid con un preciso disparo al rincón lejano a los 28. El delantero brasileño no había anotado en sus últimos tres partidos.

Levante acortó distancias con un cabezazo a corta distancia de Etta Eyong a los 54, en lo que fue el primer remate a puerta del equipo.

El Madrid es el único equipo que ha salido victorioso en todos sus seis partidos de liga esta temporada. También ganó su debut en la Liga de Campeones contra el Olympique de Marsella.

La última victoria aumentó la ventaja del Madrid a cinco puntos sobre el campeón defensor Barcelona, que visita al recién ascendido Oviedo el jueves.

Levante, otro que ascendió a la primera división esta temporada, no había ganado en sus primeros cuatro partidos pero de vencer a domicilio 4-0 a Girona el fin de semana.

