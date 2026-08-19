a todo pulso

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COMPLICADA situación atraviesa el Atlético de San Luis, ya que en las cuatro jornadas que van de la Liga MX no ha ganado; dejando de lado la Leagues Cup en donde tampoco logró ningún triunfo en sus tres juegos y recibió 10 goles. Se podrá manifestar que el cuerpo técnico tiene poco tiempo de trabajo con el plantel y que efectivamente el plantel es corto, pero los avances futbolísticos están ausentes en el desempeño del equipo comparados con el torneo anterior, Diego Mejía ha declarado que están en camino a lo que él pretende y que confía en que pronto se tendrán los resultados, pero la afición y la mayor parte de la opinión pública no lo ven así y se están desesperando. La directiva está ante una disyuntiva muy complicada, pero lo que no deben hacer es desesperarse y detener su proyecto, el torneo recién acaba de empezar y con dos resultados favorables las cosas cambian tanto en el ánimo de la afición como en la tabla de posiciones; lo que sí es muy importante es que el equipo despierte desde ya y ante Pachuca se empiece a ver lo que Mejía señala, ya que de lo contrario se estaría cayendo en una racha difícil de superar.

LA JORNADA cuatro tuvo una de esas goleadas de escándalo que poco se ven, Monterrey no tuvo piedad de Juárez dejándolos en una situación muy comprometedora al fondo de la tabla, el equipo fronterizo realiza inversiones en el armado de su plantel, tiene en la persona de la señora Alejandra de la Vega a una extraordinaria directiva que no escatima en recursos, pero aún así no se logran los objetivos, hay que ver cuál es la reacción que se tendrá. Otro club que sigue mal y de malas es el Santos, comparte el farol rojo y su volumen de juego es muy pobre, tiene varios torneos en que nada más no encuentran la forma de volver a ser ese equipo que tantas satisfacciones le ha dado a su afición, se pensaba que Grupo Orlegui con la venta del Atlas haría inversiones de nivel para armar un plantel de respeto, pero no descifran cuál sea el problema y Chivas con muy poco los venció a domicilio. Atlante igualó con Toluca y deja buen sabor de boca, aquí se ve la mano del "Piojo" Herrera ya que analizando el plantel de "Los Potros" no es tan amplio ni cuenta con jugadores de gran renombre, pero tampoco es para echar las campanas al vuelo, suma cinco puntos y está en el lugar 13, justo en el límite del bien y el mal.

EL PRÓXIMO partido el ADSL debe aprovechar ya que Pachuca ha tenido un inicio incierto, el lunes perdió de local con Puebla ya al final del partido y esto hará que "Los Tuzos" vengan a tratar de recuperar terreno, esperemos que jueguen abiertos y no se vengan a encerrar como lo hizo Tijuana; pero al cuadro de casa casi siempre se le indigesta el Pachuca, aquí no hay mañana y los jugadores deben de echar el resto y de la mano de un planteamiento que si le funcione a su DT sacar la victoria, esperemos que Diego Mejía rompa la famosa frase de que "los técnico se mueren con la suya" y cambie el sistema que no le ha funcionado.

EL ASCENSO y descenso se le esta indigestando a la federación mexicana de futbol, cinco equipos de la mal llamada liga de expansión ha amenazado con ir hasta las últimas consecuencias les cueste lo que les cueste; la terquedad de los altos mandos de Doña Fede parece que no darán marcha atrás y confiados a que ya una vez el tribunal de arbitraje deportivo (TAS) falló a su favor siguen confiados a que nadie les puede ordenar que regrese ese sistema de competencia que en realidad le vendría muy bien a la Liga MX y los equipos que no invierten porque no pasa nada tengan que cambiar su forma de competir, esto mejoraría el espectáculo y generaría más oportunidades a futbolistas mexicanos amén de que también se levantaría el interés en la liga de ascenso teniendo un mejor nivel de competencia como fue en la Primera "A"; en resumen se daría un cambio muy favorable para el futbol mexicano y habría justicia deportiva. Incluso algunos políticos medio arribistas ya están tratando de figurar con este tema. Que tengan un excelente día.

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