Erik Lira espera la oferta del Mónaco

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Otro de los mexicanos que está en la rampa de salida rumbo a Europa es Erik Lira, quien días atrás rechazó una oferta millonaria del futbol de Arabia Saudita para mantener vivo su sueño de jugar en el futbol del viejo continente.

Negociaciones entre Cruz Azul y Mónaco por Erik Lira

El Mónaco de Francia, en donde se encuentra el directivo mexicano Carlos Aviña, se ha encontrado con la negativa a la primera oferta que mandó a La Máquina el pasado fin de semana.

Sin embargo, tanto el conjunto francés como Cruz Azul tienen la intención de llegar a buen acuerdo; es por ello que en las próximas horas está por llegar una nueva propuesta, la cual incluirá una cantidad de dinero importante cercana a los ocho millones de dólares por un porcentaje alto de la carta de Lira y al igual que en el traspaso de Santiago Giménez, quedarse con el resto para poder sacar más dinero en una posible venta a otro equipo.

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Participación y estado actual de Erik Lira en Cruz Azul

En este caso, las negociaciones no parecen estar tan amarradas, puesto que el jugador participó los 90 minutos en el partido en el que La Máquina cayó 2-1 ante los Xolos de Tijuana.

El día de ayer, todos los jugadores de Cruz Azul, incluido Lira, recibieron la tarde libre para descansar del ajetreo que significó jugar la Leagues Cup y la Liga MX.

Desde mañana, el equipo reportará en las instalaciones de La Noria para empezar a preparar el partido de la quinta jornada del torneo ante Atlas. Si no hay ninguna novedad en las últimas horas, Erik Lira estará contemplado para jugar el próximo sábado en el Estadio Banorte.

El mediocampista de 26 años llegó a La Máquina para la temporada 2021-2022. Desde entonces, ha disputado 147 partidos en la temporada regular de la Liga MX, siendo un jugador clave para obtención de la Liga del Clausura 2026, el Campeón de Campeones de ese mismo año y la Liga de Campeones de la Concacaf 2025.