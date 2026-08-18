Cruz Azul va contra podcast por ataques a jugadoras

Este lunes el Cruz Azul publicó un comunicado en respuesta y en defensa a los comentarios recibidos por parte de un grupo de influencers en un podcast tras la derrota del equipo femenil de la Máquina en el Clásico Joven contra las Águilas.

"Cruz Azul ha seguido con extrañamiento y malestar las declaraciones vertidas en el programa denominado 'Pláticas del Mal' en las que se hace referencia a las jugadoras de nuestro primer equipo femenil, así como a su directora deportiva. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dichas declaraciones constituyen un tipo de violencia contra las mujeres, ya que su única finalidad es realizar actos tenientes a causar un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico directamente a nuestra institución y a las mujeres que son parte de este Club", se lee en el primer párrafo antes de amenazar con tomar acciones legales contra los involucrados.

"Por lo anterior, la institución se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales) para que se sancionen conforme a derecho este tipo de conductas. Asimismo, el Club ha tomado la determinación permanente de no vincularse con tales creadores de contenido y las empresas que los financian", mencionan.

Al final del comunicado, mencionan que, si María Fernanda Pons, directora deportiva del club, o alguna de las jugadoras, decide tomar cartas en el asunto por la vía legal, el club las apoyará de manera jurídica. Además, agradecieron la intervención de la Secretaría de las Mujeres.

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Todo esto surge a raíz de los comentarios de uno de los integrantes del programa al hablar sobre la goleada del América Femenil por 10-0 contra la Máquina. El aficionado cementero, mencionó lo siguiente.

¿Qué dijo el podcast "Platicas del Mal" contra las jugadoras de Cruz Azul?

"No sean hijas de pu..., que para eso les pagan, futbolistas de mie... (...) A mí me vale ve... el futbol femenil, no lo consumo (...) no me afecta en mi día a día, pero para la institución es una mancha, una falta de respeto, fue una mam..., estas pend... no representan a Cruz Azul y deberían correrlas a todas (...) De hecho, deberían mandarlas a un table dance a ver si les va mejor a las pend... en lugar de ser futbolistas", fueron los comentarios hechos por el aficionado celeste.