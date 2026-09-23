a todo pulso

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OXÍGENO puro el que recibió el Atlético de San Luis con el triunfo ante Necaxa, en el argot futbolístico se dice que triunfos son amores y reconciliaciones, los doce mil fieles aficionados que acudieron al estadio Libertad Financiera habían mostrado un marcado enojo al ir perdiendo, pero en cuanto empato el equipo local sus gritos fueron de apoyo total, qué decir cuando Rafa Llorente anota el segundo gol, ya la tribuna estaba de fiesta y vitoreando el triunfo parcial, con la tercera anotación producto de un buen remate de cabeza de Eduardo Águila se desbordó la alegría y los abucheos de partidos pasados se convirtieron en porras, aplausos y frases de apoyo.

LA AFICIÓN siempre ha sido el principal activo de cualquier equipo, y es a quienes se debe de dar las mayores satisfacciones, en San Luis Potosí hay buena afición, muy entregada, tengo uso de razón desde que los gloriosos Santos de San Luis ascendieron en 1971 y el fervor de aquel acontecimiento sigue presente, en las pláticas con los amigos aficionados que también vivieron esa alegría lo comentamos cada que nos viene a la memoria los logros del futbol potosino. Cuando los queridos Cachorros del Atlético Potosino fueron invitados a la Primera División en la temporada 74-75, por el descenso del San Luis, la Federación Mexicana de Futbol valoró enormemente que la plaza de San Luis Potosí tenía que seguir en Primera División. En 1989 que los Cachorros pierden la categoría y SLP se queda sin futbol en el máximo circuito se sentía un enorme vacío en el balompié local; ya después de varios episodios y con la aparición del Real San Luis de la mano del ingeniero Juan Autrique se sintió una aproximación a regresar. Con el hecho de habernos convertido en filiales del América y proyectar que en un plazo de tres años se buscaría ascender, cosa que se logra en tan solo una temporada, el 26 de mayo del 2002 por fin se logra la hazaña de volver a Primera División, nunca vi en mi querido San Luis tanta algarabía y fiesta que con ese ascenso, aquel desfile desde el hotel de concentración hasta el parque de Morales fue apoteósico, todo el recorrido estaba lleno de esos fieles aficionados que enloquecidos festejaban el acontecimiento tan esperado, al día siguiente en la explanada de la plaza de Fundadores se hizo una presentación del trofeo, no recuerdo haber visto tal multitud en ningún acto político, religioso, artístico ni de ninguna otra clase. Años después bajo la extraordinaria gestión de Don Jacobo Payán y su hijo Jacobo y con otra gran oportunidad de ser filiales de uno de los equipos españoles de mayor tradición y jerarquía se obtiene un quinto ascenso para ser parte de la elite del futbol mexicano y hasta ahora San Luis Potosí sigue estando dentro de este selecto número de estados de la república que tiene futbol de Primera División. Todo lo anterior lo refiero porque hay una cosa en común y muy importante, la afición potosina, esa que nunca deja solo a su equipo, esa que siempre ha estado presente, esa que después del descenso del 2004 cantaba a grito abierto "como no te voy a querer si ya te aguante un descenso", esa que valora el esfuerzo de los inversionistas, esa que sabe exigir y apretar cuando los equipos han andado mal, pero su convicción la distingue, no abandona, y conste que han sabido aguantar descensos, malas rachas, quedarse sin equipo. Sin embargo, ahí están, nunca abandonan, vaya un reconocimiento y aplausos a esos verdaderos aficionados de corazón que siempre han distinguido a SLP con ser una plaza de Primera División.

LA TERCERA División jugó la jornada 3. Las Brujas de Villa de Arriaga cayeron de visitantes ante el conjunto de León filial de la Fiera que siempre participan con buenos jugadores para foguear a sus fuerzas básicas. El Cefor Promotora San Luis también de visitante logró traerse un importante triunfo de 3 a 2 sobre Pabellón F.C. del vecino estado de Aguascalientes.

CONDOLENCIAS para la querida Familia Torres Rodríguez por el sensible fallecimiento de la señora Tatina Rodríguez de Torres, Dios los reconforte y les dé una pronta resignación. Que tengan un excelente día.

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