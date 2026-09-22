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Real Madrid acusa a Javier Tebas de atacar al club desde la presidencia de LaLiga

El equipo cuestionó la neutralidad del dirigente

Por EFE

Septiembre 22, 2026 05:01 p.m.
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Real Madrid acusa a Javier Tebas de atacar al club desde la presidencia de LaLiga
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      El Real Madrid acusó este martes al presidente de LaLiga, Javier Tebas, de utilizar su cargo para descalificar públicamente al club y cuestionó su capacidad para dirigir la competición con neutralidad.

      En un comunicado, el equipo calificó como "intolerable" que Tebas mantenga lo que describió como ataques reiterados en su contra. Señaló que la intervención más reciente del dirigente ocurrió al comentar un artículo publicado por un periodista en un medio digital y que, en esa respuesta, también opinó sobre la estrategia deportiva del Madrid.

      El club sostuvo que esas declaraciones dañan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la imparcialidad de LaLiga.

      Por ello, afirmó que el fútbol profesional español necesita un dirigente que actúe al servicio de todos los equipos que integran la competición.

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