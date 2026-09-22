Fórmula 1 compite en Azerbaiyán pese a guerra con Irán

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Una consecuencia de la guerra con Irán ha sido una gran conmoción en el calendario deportivo internacional, y la Fórmula 1 no es la excepción. Aun así, la F1 compite esta semana en Azerbaiyán, que limita con Irán.

Fórmula 1 corre en Azerbaiyán pese a tensiones regionales

El Circuito Urbano de Bakú, que alberga la carrera del sábado, está ubicado a unos 105 millas (170 kilómetros) del punto más cercano de la frontera sur de Azerbaiyán con Irán. Eso está más cerca que los circuitos de Bahréin y Arabia Saudí, donde se cancelaron carreras a principios de este año.

A continuación, un análisis más detallado de las preocupaciones de seguridad en Azerbaiyán y otros países cercanos a Irán, lo que eso podría significar para la F1 este año y en 2027, y por qué la F1 corre un sábado.

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Advertencias y espacio aéreo clave para la F1

Advertencias de viaje influyen en la toma de decisiones de la F1

Azerbaiyán se ha visto menos afectado de forma directa por la guerra con Irán que las naciones del Golfo, muchas de las cuales albergan importantes bases militares de Estados Unidos y fueron blanco de ataques iraníes.

Azerbaiyán culpó a Irán en marzo por un ataque con dron que hirió a cuatro civiles y dañó un edificio del aeropuerto en el exclave de Najicheván. El ejército iraní negó haber lanzado un dron. El incidente no derivó en una escalada militar importante.

La sede de la F1 está en Londres y muchos equipos y miembros del personal tienen su base en Gran Bretaña, lo que significa que las recomendaciones de viaje británicas influyen en el paddock.

Gran Bretaña desaconseja viajar a la frontera de Azerbaiyán con Armenia o a zonas afectadas por conflictos armados en el pasado, especialmente por el riesgo de minas terrestres. Pero esas áreas no están cerca de la capital, Bakú. La recomendación británica menciona "un mayor riesgo de tensión regional", pero no menciona ataques iraníes ni la necesidad de buscar refugio, como sí lo hace para naciones del Golfo como Bahréin y Arabia Saudí.

La F1 depende en gran medida de la carga aérea para transportar miles de piezas y neumáticos —y, por supuesto, a los pilotos y al personal de los equipos— por todo el mundo con un calendario que casi no deja margen para retrasos.

La guerra con Irán ha convertido el espacio aéreo de Azerbaiyán en uno de los más transitados del mundo. Las aerolíneas lo usan para trazar una ruta por el norte de Irán mientras evitan Rusia, que cerró su espacio aéreo a decenas de aerolíneas europeas y de Estados Unidos en 2022.

Ese acceso aéreo es especialmente valioso para la F1 porque Azerbaiyán es ahora la primera de una serie de tres carreras en tres semanas, lo que implica un margen muy ajustado para el personal y la carga.

La F1 ha incorporado una carrera de reemplazo en Malasia para la próxima semana, todavía con la marca del Gran Premio de Bahréin, antes del Gran Premio de Singapur de la semana siguiente.

Una rara carrera de F1 en un sábado en Bakú

Azerbaiyán conmemora 10 años desde su primera carrera de F1, pero el evento de este año es un poco diferente.

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa el sábado porque el domingo es un feriado nacional, el Día del Recuerdo. La F1 indicó el año pasado que "actores gubernamentales" y el promotor de la carrera pidieron que se trasladara el evento. Las prácticas serán el jueves y la clasificación el viernes.

El 27 de septiembre es el aniversario de la fecha en 2020 en que estallaron combates por la región de Karabaj, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj y controlada en ese momento por fuerzas de etnia armenia. Azerbaiyán posteriormente recuperó el control total de la región en 2023.

La guerra con Irán sigue siendo una preocupación para la F1 en Oriente Medio

La F1 ha señalado que aún planea correr en Qatar en noviembre y en Abu Dabi en diciembre si es posible, pero también ha explorado opciones de respaldo. Una carrera de reemplazo en el circuito italiano de Imola es la alternativa más probable.

Cualquier problema con esas carreras podría tener un impacto inmediato también en el calendario del próximo año. La F1 anunció la semana pasada que Bahréin albergará la carrera inaugural de la temporada en marzo, así como las pruebas de pretemporada.

Aun así, otros dos campeonatos mundiales regidos por la FIA han abandonado sus planes de competir en Oriente Medio este año.

El Campeonato Mundial de Rally canceló la semana pasada su evento de cierre de temporada en Arabia Saudí tras preocupaciones de viaje por parte de los equipos. El Campeonato Mundial de Resistencia canceló en julio carreras en Bahréin y Qatar y las reemplazó por sedes europeas.