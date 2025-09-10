A. Valverde dice adiós a Rayadas

Monterrey.- La entrenadora costarricense Amelia Valverde concluyó este martes su exitosa etapa en las Rayadas del Monterrey de la liga femenina del futbol mexicano, dos días después de perder el clásico ante el Tigres UANL.

En una nota de prensa, el cuadro del norte de México dio a conocer la salida de la antigua seleccionadora de Costa Rica, a la que agradeció por ayudar a la institución a obtener “logros históricos”.

“Reconocemos y agradecemos profundamente el profesionalismo, compromiso y liderazgo de Amelia y su cuerpo técnico. Su trabajo extraordinario en estos casi dos años ha permitido consolidar a las Rayadas como un referente en el futbol femenino de México”, señaló el Monterrey en el comunicado.

Valverde, quien dirigió a Costa Rica en los Mundiales femeninos de 2015 y 2023, asumió el banquillo de las regias en enero de 2024 y en su paso dejó a las Rayadas como segundas más ganadoras del balompié mexicano, luego del bicampeonato -logrado en el Clausura y Apertura de 2024- con lo que el Monterrey llegó a cuatro cetros en su historia.

Apenas en marzo de 2025, Amelia renovó contrato con las Rayadas hasta el 30 de junio 2026, pero malos resultado en este Apertura, en el que Monterrey es séptimo con 17 puntos, a ocho del líder Tigres UANL, su máximo rival, acabaron con su proyecto.

Lo que puso fin a su estancia en las Rayadas fue la goleada del domingo pasado por 4-0 que Tigres le propinó en el derbi de la ciudad de Monterrey, en la décima jornada del Apertura.