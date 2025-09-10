Joss Garfias logra podio en Austria

El piloto potosino José Garfias, integrante de la escudería Motopark, consiguió un destacado segundo lugar en la Carrera 3 de la Eurofórmula Open, celebrada en el circuito Red Bull Ring de Austria, compartiendo podio con su compañero de equipo, el estadounidense Everett Stack, quien se quedó con la victoria.

Stack supo aprovechar la pole position en parrilla invertida, tomando la delantera desde el inicio. Garfias y De la Torre lo escoltaron en las primeras vueltas, aunque pronto fueron superados por Shin, Kucharczyk y Pearson. El inicio también dejó como afectado al piloto Yevan David, quien sufrió un contacto, debió ingresar a boxes y más tarde se reincorporó para concluir en el undécimo sitio.

La prueba mantuvo una intensa lucha en la parte alta, con Stack, Garfias, Shin y Kucharczyk separados por apenas 1.5 segundos. En la vuelta 6, Kucharczyk superó a Shin para colocarse tercero, mientras que hacia la vuelta 12, Garfias comenzó a presionar con fuerza a Stack. El potosino incluso llegó a tomar la ventaja en un par de ocasiones, pero el estadounidense respondió con solidez y no cedió el liderato hasta la bandera a cuadros.

En el campeonato, la pelea sigue cerrada. Kucharczyk lidera con 277 puntos, seguido de cerca por Shin (267), David (246) y Garfias (241), quien con este podio se mantiene en la pelea dentro de los primeros lugares de la clasificación general.

El piloto tunero reafirma su condición de contendiente y continúa sumando experiencia y puntos valiosos en una de las competencias de monoplazas más exigentes del automovilismo europeo.