Aaron Rodgers podría debutar

LATROBE.- Aaron Rodgers cree que la renovada ofensiva de los Steelers de Pittsburgh está comenzando a encontrar su camino. El veterano quarterback incluso se dijo abierto a mostrar cuánto ha avanzado en el partido inaugural de pretemporada contra Jacksonville el sábado... si el entrenador Mike Tomlin lo pide.

“Es una conversación interesante”, afirmó Rodgers el miércoles. “Creo que Mike y yo tendremos esa conversación en algún momento. No creo que esté en los planes que juegue esta semana, pero lo que Mike quiera hacer, estoy completamente de acuerdo”.

El jugador de 41 años apareció por última vez en un partido de exhibición hace dos años durante su primera temporada con los Jets de Nueva York. Antes de eso, el jugador de mayor edad activo de la NFL no había salido al campo para un partido que no contara desde 2018.

La pérdida a corto plazo del quarterback novato Will Howard podría complicar las cosas. La exestrella de Ohio State está lidiando con una lesión en la mano y no estará disponible, dejando a Rodgers, al veterano Mason Rudolph y a Skylar Thompson para dividir los snaps contra los Jaguars.

Howard, a quien Rodgers ha tomado bajo su ala desde que firmó un contrato de un año con los Steelers a principios de junio, se golpeó la mano contra un casco en la práctica el martes.

“Es una lástima para él, sin duda... porque ha tenido un campamento tan bueno como jugador joven y luego verlo en el minicampamento y simplemente ver su dominio de la ofensiva”, expresó Rodgers. “Pero este año es un año de crecimiento para él. Es un año para observar y aprender y, obviamente, mejorarse a sí mismo. Esto (debería) ser solo un pequeño contratiempo para él”.

Después de ser regularmente dominados durante las primeras diez o más prácticas en el Saint Vincent College, Rodgers cree que ha visto algún progreso en los últimos días a medida que se siente más cómodo en el sistema del coordinador ofensivo Arthur Smith.

Los dos pasaron varias horas el martes hablando sobre la filosofía ofensiva más allá de los simples Xs y Os, y Rodgers dijo que Smith quiere que la ofensiva sea un proceso colaborativo.

“Él no es un tipo rígido en absoluto, ¿sabes?” comentó Rodgers. “Así que... las ideas que tengo o las ideas que algunos de los receptores me están dando para que se las transmita a él, todo se toma en consideración, lo cual realmente aprecio”.