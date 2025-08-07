logo pulso
Integra el Santos del Potosí a Josué Erazo

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
Integra el Santos del Potosí a Josué Erazo

El puertorriqueño Josué Erazo fue integrado nuevamente al equipo Santos del Potosí para la temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El jugador estará disponible para el partido de este jueves contra Abejas de León, en el auditorio Miguel Barragán.

Erazo ya había jugado con la quinteta potosina en 2023 y llega procedente de los Indios de Mayagüez, equipo con el que disputó los playoffs en Puerto Rico. El basquetbolista aseguró que llega en ritmo de competencia y con el compromiso de aportar desde su regreso a las duelas mexicanas.

“Estoy en ritmo, vengo de jugar de Puerto Rico hace apenas una semana terminé la temporada y cuando recibí el llamado de Santos del Potosí no lo pensé, vengo a aportar, me siento en casa y con el compromiso de regresar al equipo a la ruta ganadora”, declaró.

En su primera etapa con Santos del Potosí, Erazo se distinguió por su presencia defensiva y capacidad para atacar el aro, cualidades que le permitieron ganarse el respaldo de la afición. 

Actualmente, Santos del Potosí atraviesa una etapa complicada en la LNBP, con marca de 1 victoria por 9 derrotas en los primeros diez partidos disputados. 

El equipo ha sufrido tanto en ofensiva como en defensa, su déficit de rebotes y baja efectividad desde la línea de tres han marcado la pauta negativa del arranque. Este contexto explica el interés de la directiva en reforzar la plantilla con jugadores experimentados como Erazo, quien podría aportarle consistencia y solidez a una escuadra que busca enderezar su rumbo en la segunda mitad del torneo.

Integra el Santos del Potosí a Josué Erazo
Integra el Santos del Potosí a Josué Erazo

Integra el Santos del Potosí a Josué Erazo

SLP

Ana Paula Vázquez