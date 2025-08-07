Karina Barreras suma casi 5 mdp a bienes

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Diana Karina Barreras, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), atrajo la atención de la opinión pública no solo por la polémica que desató a pedir que una ciudadana la llamara “dato protegido”, sino también por el brillo que emiten sus pertenencias de lujo que presume en redes sociales.

Y es que las fotos que publica de ella en San Lázaro, en su casa o compartiendo momentos con su familia han dejado ver su gusto por los objetos de alto valor económico. Collares, ropa, calzado y cuadros de reconocidos artistas adornan su entorno y su persona, por lo que el periodista Jorge García Orozco puso la mira en dichas pertenencias.

En redes sociales, el comunicador exhibió el uso de joyería y ropa de lujo que, de acuerdo con su investigación, no están reportados en sus declaraciones patrimoniales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, García Orozco detalló que hasta el momento, entre joyería, ropa y otros artículos, suman alrededor de casi 5 millones de pesos.

La investigación se originó por inconsistencias patrimoniales en las declaraciones de la diputada Diana Karina Barreras y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, declaró el periodista.