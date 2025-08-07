logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Me espiaron en mis vacaciones: AMLB

Por El Universal

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Me espiaron en mis vacaciones: AMLB

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, ha causado controversia debido a los comentarios que ha emitido, el último de ellos, asegurando que fue espiado en sus vacaciones por Asia. 

Actualmente, Andy López acusó que fue espiado durante sus vacaciones en Japón, pues se le señaló de acudir a tiendas de marcas lujosas, así como a un restaurante en un hotel de cinco estrellas.

A 10 días de las acusaciones, el morenista reapareció en redes sociales después de que se diera a conocer el pasado sábado 26 de julio que vacacionó en Tokio, Japón. En dicho escrito, señaló que, como le informó a Luisa María Alcalde, el viaje se pagó con sus propios recursos, ya que decidió salir de vacaciones a Japón “luego de extenuantes jornadas de trabajo”.

Luego, se lanzó contra la oposición y los llamó “hipócritas conservadores”, argumentando que enviaron espías a fotografiarlo, acosarlo y emprender una campaña de linchamiento político “impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dichas mentiras, afirmó, van desde que viajó en avión privado o del Ejército y que se hospedó en un hotel que cobra 50 mil pesos por noche. “Como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno”, subrayó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven motociclista se vuelve viral al ayudar a ambulancia en Monterrey
Joven motociclista se vuelve viral al ayudar a ambulancia en Monterrey

Joven motociclista se vuelve viral al ayudar a ambulancia en Monterrey

SLP

El Universal

El video de un motociclista ayudando a una ambulancia en Monterrey se hace viral en redes sociales.

Me espiaron en mis vacaciones: AMLB
Me espiaron en mis vacaciones: AMLB

Me espiaron en mis vacaciones: AMLB

SLP

El Universal

Karina Barreras suma casi 5 mdp a bienes
Karina Barreras suma casi 5 mdp a bienes

Karina Barreras suma casi 5 mdp a bienes

SLP

El Universal

Pavlovich, embajadora de México en Panamá
Pavlovich, embajadora de México en Panamá

Pavlovich, embajadora de México en Panamá

SLP

El Universal