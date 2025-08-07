Me espiaron en mis vacaciones: AMLB

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, ha causado controversia debido a los comentarios que ha emitido, el último de ellos, asegurando que fue espiado en sus vacaciones por Asia.

Actualmente, Andy López acusó que fue espiado durante sus vacaciones en Japón, pues se le señaló de acudir a tiendas de marcas lujosas, así como a un restaurante en un hotel de cinco estrellas.

A 10 días de las acusaciones, el morenista reapareció en redes sociales después de que se diera a conocer el pasado sábado 26 de julio que vacacionó en Tokio, Japón. En dicho escrito, señaló que, como le informó a Luisa María Alcalde, el viaje se pagó con sus propios recursos, ya que decidió salir de vacaciones a Japón “luego de extenuantes jornadas de trabajo”.

Luego, se lanzó contra la oposición y los llamó “hipócritas conservadores”, argumentando que enviaron espías a fotografiarlo, acosarlo y emprender una campaña de linchamiento político “impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

Dichas mentiras, afirmó, van desde que viajó en avión privado o del Ejército y que se hospedó en un hotel que cobra 50 mil pesos por noche. “Como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno”, subrayó.