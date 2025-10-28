logo pulso
Abarrotes Muñiz es monarca Azteca

Se corona campeón en la categoría de Ascenso tras doblegar a Combinado FM

Por Romario Ventura

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Con autoridad y buen futbol, la escuadra de Abarrotes Muñiz levantó el trofeo de campeón del Torneo Quetzal 2025 en la categoría Ascenso de la Liga de Futbol Azteca, tras imponerse en una emocionante final al aguerrido conjunto del Combinado F.M.

El duelo decisivo fue digno de una final, con dos equipos que dejaron todo en la cancha y brindaron un espectáculo lleno de entrega, intensidad y pasión. Desde el silbatazo inicial, Abarrotes Muñiz mostró mayor orden y efectividad, lo que le permitió tomar ventaja y mantener el control del partido.

Las anotaciones del encuentro llegaron por conducto de Melvin Eduardo González, quien abrió el marcador con un certero disparo, y Uriel Valencia, que selló la victoria con un gol que desató la algarabía de los seguidores del equipo campeón.

El marcador final fue 2-0 a favor de Abarrotes Muñiz, que supo capitalizar sus oportunidades y resistir los intentos del Combinado F.M., que nunca bajó los brazos pero no logró concretar frente al arco rival.

La labor arbitral estuvo a cargo de Alfredo Castañón como central, acompañado por Esteban Castillo y Francisco Sierra en las bandas, quienes cumplieron con un buen desempeño en un partido intenso pero limpio. Con este triunfo, Abarrotes Muñiz escribe su nombre con letras doradas en la historia de la Liga Azteca de Futbol, demostrando que el trabajo en equipo, la disciplina y el espíritu de lucha son la base del éxito.

